故宮館8‧15加價 成人票增至70元

【本報訊】西九文化區財困問題未斷，香港故宮文化博物館於昨宣布，由8月15日將調整標準門票價格，「指定時段標準門票」的成人票價由60元上調至70元，半價特惠門票為35元。特別展覽門票、全館通行門票以及「香港故宮之友」的4個全年會籍價格則維持不變。另外，昨日為博物館開幕兩周年，館方獲夢蝶軒主人盧茵茵與朱偉基再度捐贈中國古代金銀飾物近417件。連同他們於2022年在博物館開幕前所捐贈的946件金銀飾物，合共已捐贈近1,400件，為開館至今最大規模的捐贈。

獲贈417件文物 橫跨3000年 本次捐贈的藏品時間橫跨三千年，涵蓋戰國、漢、六朝、唐、吐蕃、宋、元及明等時代的飾品。有關藏品曾於去年展出，獲選為「全國博物館百大精選展覽」，參觀人次超過33萬。譚允芝對二人以及夢蝶軒表示衷心感謝，又代表館方向所有捐贈人承諾，博物館會繼續保護、展示和善用他們捐贈的珍貴文物，增進公眾對中華文化藝術的理解和欣賞。

館方目前正對文物採集專業圖片，準備出版捐贈文物圖錄，亦已得到美國銀行藝術修復計劃支持，為有關金銀器量身訂製文物儲存盒，同時邀請5位來自故宮博物院和國家博物館的文保專家來港，與館方人員一同完成對12件藏品的保護和修復工作。