多啦A夢高鐵啟航 指定班次派頭枕布

【本報訊】多啦A夢風潮近期席捲全港，除東鐵及輕鐵有多啦A夢主題車站外，多啦A夢主題的高鐵今日亦正式啟航。主題高鐵上有多種多啦A夢用品可供乘客打卡，部分班次更加有多啦A夢主題座位頭枕布。此次多啦A夢主題高鐵的新車路線，是由香港西九龍站往來廣州和深圳的指定班次。

港鐵公司指，全港首架粵港《100%多啦A夢&FRIENDS》主題列車有不少獨特設計，雲集超過50個特別造型的多啦A夢齊齊列隊於港鐵動感號上，無論在車外、車內，乘客都可在不同地方找到特別造型的多啦A夢，個別列車班次，更增設多啦A夢座位頭枕布，適用於指定日子及班次由香港西九龍站出發的主題列車，頭枕布會於B3層入閘登車時派發，每人限取一塊，派完即止。

列車往返西九廣州深圳 此次主題列車的行車時間為，7月27日至8月18日期間 （7月29、31日及8月1、2、5、8、11、14、17日除外），行車路線是香港西九龍站往來廣州南、深圳北站及福田站的指定班次，購票方式及渠道與一般車票相同，票價亦相同。

除此之外，西九龍站內亦有3個多啦A夢1:1雕塑可供市民和遊客打卡，分別位於西九龍站B1層與B2層。其他如香港站、九龍塘站和太古城站等亦有多啦A夢1:1雕塑供市民打卡。