動漫電玩節氣氛如火 台男排頭位萬元掃貨

角色裝扮者盛裝登場 香港動漫電玩節昨日開鑼，會一連5日在灣仔會展舉行。昨首日吸引不少海外及本地動漫迷捧場，排頭位的動漫迷來自台灣，他特別跟隨本地傳統以「反智轉身」入場。參展商認為首日入場人流理想，看好市民消費，估計生意額會有增長。動漫節少不了大量粉絲Cosplay入場，昨日場中有各色動漫、遊戲角色人物，吸引大批入場者或攝影師拍照，近日在香港全城亮相的多啦A夢同樣有Cosplayer（角色裝扮者）。

參展商料生意增三成 來自台灣的李先生昨日排頭位入場，他透露，進場不久已花費約7,000元，此後兩日還會繼續入場，預計今次將花費共10,000元。李稱讚大會在網上預售門票的做法，指現時大家都用手機上網，網上售票更方便。參展商周小姐表示，今年動漫節的人流情況理想，即便今年未設現場售票也影響不大，相信消費額會有約三成增長。另一參展商盧先生表示，今年適逢動漫節25周年，人流看起來較往年多，不少愛好者甚至冒雨前來。

裝扮者攝影師限名額 動漫節的獨特一景是大批角色裝扮者，他們在場內大方任影，不時與其他愛好者交流心得，一眾攝影愛好者則影個不停。值得注意的是，今年角色裝扮者與攝影師入場名額有限制，入場亦需交費。其中裝扮者每人收費20元，攝影師每人收費80元。

此次香港動漫節位於香港會議展覽中心1號展覽廳，不設現場售票，市民須經網上或於指定便利店購買，普通門票42元，小童門票20元。展覽將由26日起至7月30日一連舉辦5日，首4日開放時間將從早上10時至晚上9時，最後一日將在晚上8時關閉。