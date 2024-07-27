公院首季6宗醫療風險警示 包括手術錯左右

【本報訊】公立醫院再爆多宗醫療事故，醫院管理局昨日公布新一期《風險通報》，揭公立醫院今年首季呈報了6宗醫療風險警示事件，包括兩宗涉及在病人的錯誤部位施行程序個案，其中一人本應在左邊胸膜進行固定手術，醫生卻為其在右胸進行；另一人原本在左頸施打麻醉，手術枱上亦變了右頸。

《風險通報》指出，在錯誤部位進行胸膜固定的患者為一名轉移性前列腺癌患者，因呼吸困難而入院，需插入雙側胸腔引流管。醫生原計劃在床邊對患者進行左側胸膜固定手術，但卻將藥物注射入病人右側胸腔引流管，幸病人情況穩定。

另一宗個案則涉及一名左鎖骨骨折患者，需在全身麻醉下接受開放性復位手術，注射流程原應在左邊進行，但完成後發現錯誤地在病人右邊注射，遂立即轉為左邊施行麻醉，病人最終順利接受手術。

另有遺工具於病人體內 除上述兩宗個案，另有一宗手術/介入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內個案、一宗住院病人自殺個案，以及兩宗其他類別個案。另外，根據重要風險事件類別呈報的個案則有23宗，包括20宗藥物事件及3宗錯誤辨識病人身份。