葵涌奪命工業意外 2公司被停註冊資格

【本報訊】葵涌前日發生奪命工業意外，一名泥頭車司機被轉動的挖泥機撞擊，遭夾困挖泥機與泥頭車之間爆頭身亡，遺下雙親頓失所依。死者親友昨晨認屍，各人俱難掩哀傷，但仍盼望得悉意外真相。工權會總幹事質疑，出事位置雖有圍欄，惟挖泥機轉動便會「越界」對工人構成危險，建議港府應推動地盤使用具感應技術的挖泥機，一旦旁邊有人便能警示。建造業議會已暫停兩間涉事註冊公司所有指定行業、工種及專長項目的註冊資格。

死者母悲痛認屍 需親友攙扶 昨日上午9時許，姓潘（42歲）死者的父母、胞妹等人，抵達葵涌公眾殮房辦理認屍手續，其中潘母「白頭人送黑頭人」，表現悲痛欲絕，需由女兒及親友攙扶；潘父尾隨獨行，沿路低首垂目，黯然神傷。據死者胞妹透露，兄長所屬公司已向家人慰問，稍後會再安排會面，他們一家人仍在等待驗屍報告及調查結果，暫未有其他消息，「我哋都好想知點解有咁嘅事。」據了解，死者有一弟一妹，婚後已遷出，僅死者與父母同住，由於他是家庭經濟支柱，猝然離世遺下雙親境況堪憐。

工權會促強制智慧工地系統 這宗慘劇引起全城關注，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文昨日在電台節目指出，現場地盤環境狹窄，雖然設有圍欄，但未有考慮到挖泥機轉動時會超出圍欄範圍，或導致工友被誤導以為所站立的位置安全，認為圍欄圍封位置應該加闊，同時要改用一部較小型的泥頭車。蕭表示，部分挖泥機有感應技術系統，當偵測到附近有人會發出提示，但現時全港只有約700部挖泥機使用。她稱，政府正推動安全智慧工地系統，應該強制或大力鼓勵地盤使用，以避免意外發生。

香港執業安全師學會教育及培訓委員會主席李光昇在同一電台節目表示，部分挖泥機在感應到附近有人時，能夠直接鎖機，令司機不能操作，但涉及入侵系統技術，不少製造商表明不會負責維修保養。

另外，建造業議會（議會）表示，轄下的註冊專門行業承造商制度專責委員會（專責委員會）已按「註冊專門行業承造商制度」規管行動機制，暫停兩間涉事註冊公司所有指定行業、工種及專長項目的註冊資格。議會指，涉事註冊公司屬該會「註冊專門行業承造商名冊」及「註冊分包商名冊」之內。專責委員會昨日已向涉事註冊公司發出書面通知，即時暫停其於註冊制度的註冊資格。

涉事註冊公司須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及落實改善措施。當涉事註冊公司完成獨立安全審核，而達致專責委員會滿意的程度時，專責委員會將考慮解除其「即時暫停註冊」指令。議會將繼續根據註冊制度的規管行動機制，嚴肅跟進涉及嚴重事故的註冊公司。

事發於本周四上午9時許，潘男駕駛泥頭車抵達荔崗街11號一地盤疑運走泥頭，期間他落車走到車尾位置，詎料位於泥頭車車尾的一部挖泥機突然開動並轉動機身。適時，背對挖泥機的潘男猝不及防，其頭部遭挖泥機機身猛撞及夾困。救援人員趕至，迅速救出頭部重創的潘男，惜經檢查後證實他當場死亡。意外發生後，勞工處已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其使用涉事挖掘機；發展局則暫停涉事承建商競投工務工程的資格。