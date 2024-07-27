本報揭店方落閘 職員將食材棄垃圾站

【本報訊】鬧出集體食物中毒的土瓜灣食肆金港薈，遭衞生署嚴查。本報記者昨日早上到現場巡察，直擊餐廳已閉門謝客，昔日人山人海的食肆，昨日落下大閘，但沒有張貼任何停業告示，有職員則忙着把店內的食材搬出店外，準備推到垃圾站丟棄。衞生署衞生防護中心回覆本報指，該食肆向受影響旅客提供了9道菜，逾30個旅行團於同日進食一樣食物，團餐共有9道菜。

金港薈為內地來港旅行團的熱門「團餐」之選，附近街坊也指，幾乎每日中午上址均有大量旅客用膳，食肆外經常人頭湧湧，惟昨日早上約11時半，金港薈門外靜英英，食肆大門緊閉。

鐵桶載豬紅 無蓋子保護 店外有多個發泡膠箱，記者發現有疑似豬紅等食材被置放在店外，疑似豬紅用一個鐵桶盛載，並無蓋子保護；其他食材則放在白色發泡膠箱內。約15分鐘過後，有職員到場將食材搬入廚房，數分鐘後又指接獲老闆指示將不會營業，故將食材用手推車分批搬到垃圾站丟棄。

衞生防護中心表示，受影響人士曾進食9道菜，包括蒸新鮮肉餅、沙葛炒臘肉、辣菜甫配酸豆角、粉絲蒸水蛋、豬骨裙帶湯、蘿蔔豬紅、白灼蝦、粉絲浸大旺菜和東江鹽焗雞。初步資料顯示，7月22日有逾30個入境旅行團曾於同一時段在該餐廳進食相同的食物，惟絕大部分人士均已離開香港。