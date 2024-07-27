團餐酒樓 爆食物中毒事件 同日2106人用膳

迄15旅客病徵驟現 業界指情況罕見 本港發生訪港旅行團用膳後爆集體食物中毒事件。現時已最少有3個旅行團、共15名旅客在港於接待餐廳用膳後，屙、嘔及腹痛，懷疑食物中毒。涉事食肆為土瓜灣一間叫「金港薈」的酒樓，3宗個案均於7月21至22日用膳。旅遊業監管局昨日表示，上述旅行團用膳的21至22日內，共有69團共2,106名旅客在上址用膳。衞生防護中心仍就事件流行病學調查，並透過內地相關當局以及本地和內地的領隊，了解有否其他人士受影響。有業內消息人士表示，今次事件罕見，涉事餐廳昨日已停業，由於同區及本港提供旅行團「團餐」的食肆甚多，相信不會影響之後內地來港旅行團用膳安排。

衞生署衞生防護中心日前公布，受影響人士在香港用膳後到澳門旅遊，並於澳門求診，首先公布的兩宗個案有13人受影響，首宗個案涉及5男3女，另一宗個案涉及兩男3女。受影響人士均毋須入院，現時情況穩定。而中心昨日再指出，另一旅行團的兩人，分別為33及38歲女子於22日同一時段進食相同的食物後，出現食物中毒病徵。中心的流行病學調查仍在進行中，正繼續透過內地相關當局以及本地和內地的領隊，了解有否其他人士受影響。

旅監局則指，前日（25日）接獲中心就調查食物中毒個案的查詢。旅監局向相關旅行代理商了解後指出，首宗個案的受影響人士來自一個於7月21日從江蘇到港的24人旅行團，該旅行團於22日中午在金港薈用膳；而第二宗個案的受影響人士來自一個於7月21日從山東訪港的31人旅行團，該旅行團於7月21日中午及晚上於金港薈用膳。

其中2旅團轉往澳門 於當地求診 兩個旅行團同樣在22日下午按行程安排轉抵澳門，晚餐於澳門進行，受影響人士於23日早上陸續向隨團領隊報稱不適，由隨團領隊即時陪同他們於澳門求診。

旅監局又稱，在7月21及22日分別有36及33個內地入境旅行團曾於金港薈用膳，兩日於該處用膳的旅客分別有1,138及968人。旅監局已將上述資料提供予衞生防護中心及食安中心作參考，局方知悉衞生防護中心及食安中心正就有關事件進行調查，會繼續與他們保持聯繫。

該局提醒相關旅行代理商及接待內地入境旅行團的餐廳經營者提高警覺，確保食物及環境衞生，並提醒旅客注意個人、食物及環境衞生，以保障安全。