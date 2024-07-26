龍七公：能者上優者獎 庸者下劣者汰

特區政府現正就2024年施政報告進行諮詢，筆者早前向特首提交了題為「積極同心、繁榮共進」的建議書，就提升政府績效、土地推動經濟、檢討房屋政策、建設宜居城市、教育與人才五大範疇，合共提出了24項具體建議。現在跟讀者分享當中筆者認為最重要、最迫切的政府績效問題。

特區今年初完成了國家安全本地立法，讓社會得以全心全意拚經濟、謀發展、惠民生。但在另一邊廂，香港經濟正經歷轉型，西方打壓、樓市放緩、加風四起、旅遊模式轉變、人口高齡化和勞動力不足等，削弱了良政善治的績效，拖慢了由治及興的步伐。

展望未來，政府施政必須更加積極求進，勇於變革，公務員團隊必須上下同心，主動前瞻。要達成這個目標，筆者認為政府必須改革公務員體制，尤其是薪酬結構及調整制度，建立更具透明度、問責性和賞罰分明的激勵機制，推動落實中央領導人多番強調的「能者上、優者獎、庸者下、劣者汰」用人導向。

政府早前在財赤下通過全體公務員劃一加薪3%，引起社會關注。其實大多數市民並非原則上反對公務員加人工，而是不認同「做又三十六，唔做又三十六」的調薪模式，認為有關做法難以激勵員工改進，對於能力優異及處事積極的公務員不公。

除了一年一度的調薪機制，俗稱「跳point」的公務員增薪點制度亦一直為人詬病。據報每年只有不足1%的非頂薪點人員因表現欠佳而暫緩或不獲增薪，與市民日常接觸到的表現欠佳公務員比例有所落差，無助提升政府績效和有效的人事管理。

「大鑊飯」式的增薪及調薪，再加上難以炒人的「鐵飯碗」制度，久而久之令不少職系和職級的公務員薪酬水平與市場愈趨脫節，對私營企業構成不公平的人才競爭。有關情況在一些專業界別尤其嚴重，不少相關企業都投訴被政府高薪挖角「搶人才」，加劇業界的人手不足及青黃不接問題。

與此同時，在整體勞動市場緊張及移民潮等因素影響下，部分政府部門和職系近年亦面對人才流失問題。扣除在3年試用期內離職的新人，有過半數離職人員是在加入政府5年後至20年內請辭。這些中生代人員已熟悉了政府運作和累積了一定經驗，並且往往擁有較高的能力和上進心（否則也不會考慮轉工），政府應想辦法將他們留住。

協助置業 挽留人才 筆者認為，政府可通過低息按揭及首期貸款等方式，資助符合特定資格的公務員在本港置業安居，以協助吸引及挽留人才。若獲資助人員其後決定離開政府，便須在合理時間內償還有關貸款與利息差額。其實這並非新事物，回歸前的港英政府、一些大型企業和銀行，以至近年出現醫生人手短缺的醫管局都有推出類似措施，希望當局會研究考慮。