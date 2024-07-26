笑看天下：政客不知何謂無恥

以色列總理內塔尼亞胡應美國共和黨邀請訪美，佢周一抵達當晚會見部分喺加薩被扣押人質嘅家屬，重申以色列政府決心帶回所有人質。大批示威者到內塔尼亞胡下榻酒店和眾議院示威，要求佢立即同意加薩停火。

事實上，以巴戰爭至今已打了超過9個月，巴人死亡人數接近4萬，其中不乏婦孺。然而，以色列日前依然對加薩南部汗尤尼斯地區發動攻勢，造成至少70人死亡、逾200人受傷。內塔尼亞胡根本係要將巴人趕盡滅絕，不容許巴勒斯坦建國。中國一直以來就指出，中東問題高度複雜敏感，核心是巴勒斯坦問題，根本出路是全面落實「兩國方案」，中方支持巴勒斯坦早日獨立建國。

不久前，聯合國國際法院發表諮詢意見，認定以色列持續佔領巴勒斯坦領土違反國際法，以色列有義務立即結束對巴勒斯坦領土的非法佔領。之不過，內塔尼亞胡殺紅了雙眼，呢啲說話點會聽得入耳？拜登曾多次指以色列狂轟濫炸加薩及拉法過咗底線，內氏卻當拜登冇到。

呢，以色列總理辦公室本月20日發表聲明稱，內塔尼亞胡已指示將於25日派出代表團，負責加薩停火與人質交換協議談判。然而，聲明沒有具體說明代表團要前往的地點，僅稱內塔尼亞胡21日針對交換人質問題，與代表團和以色列國防部門的高級官員舉行會議。呢啲所謂「協議談判」根本係虛與委蛇，毫無誠意，否則相關談判曾得到美國、埃及、卡塔爾的斡旋，為何依然陷入僵局？

今趟內塔尼亞胡到訪美國，即使有大批示威者怒闖國會反對佢屠殺巴人，不少民主黨議員杯葛佢嘅演說，但佢依然厚着面皮求美國繼續軍事支援，並且要會見特朗普示好。政客根本不知何謂「無恥」！