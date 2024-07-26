橫眉冷看：華盛頓政府欲壑難填

香港、台灣、南韓和新加坡合稱亞洲四小龍，這四個地區的防務開支，按國民生產總值（GDP）所佔的百分比計算，新加坡約為2.8%，南韓也是約2.8%，台灣是2.5%，香港則是0%，因為駐港解放軍的支出，悉數由中華人民共和國中央政府承擔。假如香港也像其他三小龍，在GDP當中撥出2.5%以上作軍事用途，那就超過800億港元，等於在市道興旺時，港府全年的賣地收入。

在三小龍之中，過去台灣國防預算的GDP佔比最少，那是因為海峽兩岸有頗長一段時間保持和平穩定，直至上一任總統蔡英文上台，兩岸關係轉趨緊張，寶島才要不停追加防務預算。如今很多人預測，美國共和黨的特朗普將會勝選，來年便重掌白宮，若然當真如是，那便是台灣噩夢的開始。

跟美國的北約盟友相比，台灣的軍事開支其實不少，好些北約國家的防務佔比還不到GDP的2%，而寶島卻達到2.5%，其中頗大部分都是以真金白銀購買美製軍備，但在特朗普眼中，寶島卻像是長期在老美手上白吃白拿，完全沒承擔過責任一般。特朗普個性主觀，認定了的事情，任誰也改變不了，他說你檢了美國便宜，那就是檢了便宜，辯解也沒用。他一旦上台，台灣國防部肯定要大出血，如今寶島已有政客提出，應將防務預算增至GDP的5%，要是如此，到時候「護國神山」台積電，可能單靠生產晶片也不行，恐怕要改而製造印鈔機，才能滿足華盛頓政府的無窮欲望。

然而，如果中國大陸決心要解放台灣，即使寶島的軍事開支再增一倍，也是抵擋不住的，既是如此，何不效法香港，接受一國兩制，將省下來的防務預算用於民生，此舉豈非更有利於台島的長治久安？