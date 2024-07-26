強詞有理：英不想跟風

美國和歐盟相繼對中國電動車加徵關稅後，外媒聲稱英國正考慮跟風。現在考慮得怎麼樣？如果英國仍由保守黨執政，這種可能性確實很高，因為該黨一向唯美國之命是從，沒有獨立自主可言。現在改由工黨執政，雖然還是會遵循美國對華強硬的基調，但未必亦步亦趨。商業及貿易大臣韋諾韜指出，英國目前不會倣效歐盟對從中國進口電動汽車徵收高額關稅。財政大臣李韻晴更明確表示，英國不太可能效法美國及歐盟對中國電動車加徵關稅，因為英國是一個小型開放貿易經濟體，受惠於與世界各國的貿易聯繫。

很明顯，工黨政府有自己的盤算，即使有意跟隨美歐對中國電動車徵稅，也要先考慮本身實力，畢竟英國經濟狀況並不理想，沒有多少本錢跟中國打貿易戰。有英國媒體比較清醒，認為中國電動車帶來的機遇大於挑戰，美歐應利用具有成本效益的中國電動車，幫助自身實現經濟脫碳，而不是拒之門外。

事實上，美歐渲染中國「產能過剩」，稍為理智的人都知道根本站不住腳。中國電動車行銷全球，不只是因為價廉物美，更以技術創新取勝，尤其是智能化和人工駕駛，已明顯領先全球。美歐電動車產業固然遠遠落後，連一向自信的日本車企也瞠乎其後，直言對中國電動車快速發展感到「非常害怕」。

令外國人害怕的並非只有中國電動車，絕大部分中國產品都具有遠超競爭對手的成本優勢，而這正是全產業鏈創新的結果。正如有評論指出，中國產業發展靠的是大量高質素人才、市場競爭、創新能力和戰略定力。簡而言之，中國擁有龐大的國內市場和工業基礎，加上良好的科研和競爭氛圍，以及持續大量的科研投入，這是任何國家都無法相提並論的。英國《經濟學人》也不得不承認，中國作為世界研發實驗室的作用日益增強。

美歐對新興戰略產業布局失速，綜合競爭力每況愈下，卻沒有在自己身上找原因，反指中國「產能過剩」，企圖以貿易壁壘保護自己，這不正是鴕鳥心態嗎？英國工黨政府暫時還是比較理性，沒有跟隨美歐對中國電動車加徵關稅，避免貿易政治化，值得讚賞，惟最後能不能頂住壓力，仍是未知之數。不管怎麼樣，中國產業仍會朝着智能化方向發展，不會因為任何國家的阻撓而改變。