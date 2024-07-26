龍吟虎嘯：烏外長會否白跑一趟

烏克蘭外交部長庫列巴近日訪華，與中國外長王毅商談與俄羅斯談判停戰問題。與此同時，烏克蘭總統澤連斯基在首都基輔會見了梵蒂岡國務卿帕羅林，澤氏表示必須結束這場戰爭，而且是愈快愈好，不能讓民眾失去生命。

兩年多前，俄烏戰爭爆發，澤連斯基對中國「頗有意見」，多次指摘中國支援俄羅斯，在斡旋停火止戰問題上「偏袒俄羅斯」，非常牴觸中方政治解決問題的立場和努力。那時候，澤連斯基是和美國及西方站在一起，向中國施壓對付俄羅斯，離間中俄關係，要將中國排斥在整件事之外；那時的澤連斯基趾高氣揚，即使敗戰連連，丟城失地，還要獅子開大口，在談判問題上要價甚高，擺到明拒絕談判。

今年3月，梵蒂岡教廷兩度建議調停俄烏戰爭，勸澤連斯基「拿出舉白旗的勇氣」，但被他臭罵一頓。然而，僅僅4個多月，澤連斯基就態度放軟，又是接見梵蒂岡國務卿，又是派外長訪問中國，抓緊展開談判，愈快愈好！不過，老實講，這方面的事兒，梵蒂岡幫不上忙。澤連斯基見帕羅林只有展示自己轉變姿態的一點作用，製造一點國際輿論而已，也表示了對當時大罵教廷的歉意。

至於庫列巴跑到中國嘛，那是跑對地方了，有正經事要幹。庫列巴表示，烏方重視中方意見，認真研究了中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的6點共識，烏方願意並準備與俄方開展對話談判，談判應是理智和有實質意義，旨在實現公正持久的和平。他還說，中國可在這些方面發揮重要作用。

事到如今，走投無路，庫列巴是有誠意和講實話的。問題是，他有沒有端出一份談判方案，讓中方向俄羅斯「說項」呢？中方也首先要認可烏克蘭的「方案」有一定的可行性，才能「發揮重要作用」，只有這樣，俄烏的談判才是「理智和有實質意義」的。

然而，澤連斯基一向多變，庫列巴這趟會否白跑也很難講。