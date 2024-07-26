租八鄉鐵皮屋避查 藏值3700萬大麻花

看準偏僻聘2黑青管倉 控販毒今提堂 執法部門於本周三（24日）下午，在元朗區展開反毒品行動。期間，人員截查兩名形迹可疑男子，並於八鄉一間鐵皮屋，檢獲逾百公斤、市值約3,700萬元的懷疑大麻花，遂以涉嫌「販毒」罪，拘捕兩名疑有黑幫背景的青年。初步調查顯示，疑犯涉嫌管理該毒品倉，每次有貨「入倉」便可獲至少千元報酬。他們已被落案起訴，案件會於今日提堂。

執法人員表示，早前根據線報，經情報分析及深入調查後，於本周三下午於元朗區一帶進行打擊毒品行動。期間，人員截查兩名形迹可疑男子，並在八鄉一間鐵皮屋內，檢獲共重約140公斤的懷疑大麻花，估計市值約3,700萬元，經調查後遂以涉嫌「販毒」罪拘捕該兩名男子。

兩名被捕男子分別姓林（19歲）及姓魏（25歲），分別報稱任職電工和無業，懷疑他們俱有黑社會背景。初步調查顯示，不排除他們受販毒集團招攬，負責管理該個自今年5月起運作的毒品儲存倉，而每次有毒品「入倉」，便可以獲得約1,000至3,000元的報酬。被捕兩人已經被帶走調查，稍後會被落案起訴上述罪名，案件今日在屯門裁判法院提堂。

調查人員表示，販毒集團透過租用位置偏僻的鐵皮屋，以便用作毒品的儲存倉庫，試圖逃避執法人員的偵查，相信今次行動已阻止該批毒品流入本地市場。

康城煙彈工場再拘1女 另外，執法人員於本周二（23日）下午，在將軍澳康城搗破一個「太空油」煙彈製作工場，當場拘捕兩名男子（24及29歲）。經進一步調查後，人員於本周三下午，再以涉嫌「管有第一部毒藥」拘捕涉事單位的姓黃（29歲）女租客。

據悉，被捕女子與被捕的29歲男子為同居情侶，兩名男子則為朋友關係，3名被捕男女俱報稱無業，其後已獲准保釋候查，初步相信有人受金錢利誘，利用自己寓所製作煙彈圖利。

案發於本周二下午，人員在康城一帶截查該兩名涉案男子，在其中一人身上檢獲約100粒含有依托咪酯」、俗稱「太空油」的電子煙彈，遂將他們帶返有關單位搜查，並再搜出215克懷疑粉狀「依托咪酯」、687粒懷疑含有「依托咪酯」的電子煙彈及懷疑用作把粉狀「依托咪酯」製成電子煙彈的材料及工具，包括電磁爐、金屬鍋、電子磅、樽裝香油及大量電子煙彈殼。