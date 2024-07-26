警隊總督察呃OT案 前上司稱怕被告毀證 照簽署津貼申領

【本報訊】現已退休的警隊總督察葉春榮於2019年在職時，涉嫌在反修例風波期間使用虛假文件，以詐騙逾時工作及紀律部隊逾時工作津貼，涉款約4.6萬元。他否認一項在公職中行為失當及7項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪，案件昨在沙田法院續審。沙田警區指揮官供稱，2019年9月，被告擅自放補假，他感不滿。翻查過往逾時工作津貼申請紀錄，發覺有問題。由於擔心被告毁滅證據，因此照常簽署。

不滿擅自放補假 56歲男被告葉春榮，報稱退休人士，退休前任職警隊總督察，駐守沙田警區。沙田警區分區指揮官馬勝遠昨供稱，2019年8月中，所有警員更份由3至4更減至兩更，每更12小時。被告在2019年6月14日開始就有申請逾時津貼，至同年9月6日被告「失更」，在沒有通知他的情況下放補假。對此，他感到不滿意。

馬勝遠續指，他之後翻查被告的申領津貼紀錄，發現被告過往部分申領紀錄有問題。他思疑被告作虛假陳述，擔心紀錄會遭修改或刪除，為保留證據，他決定如常簽署。辯方質疑，他沒有基礎如此擔心，謂他大可以用其他方式處理，包括列印紀錄、叫警員到場見證，或吩咐資訊科技部鎖被告帳戶，形容簽署文件屬不合理。他強調，當時為免被告毁滅證據，故作出如此決定。

被告被控於2019年8月7日與23日之間，向香港警務處提交虛假申請，即指他合乎資格申領因參與「踏浪者」行動有關工作的逾時工作及/或紀律部隊逾時工作津貼；需要工作執行「踏浪者」行動有關職務；及因此向香港警務處提交上述的虛假申請以作處理及批核。被告另被控於2019年8月7日、8日、10日、12日、13日、17日、23日，於該7天意圖欺騙其主事人，即香港警務處。案件編號：STCC 1716/2023