貨船掉頭快閃 檢值1.4億私煙

凌晨博大霧闖港 緬甸船長今提堂 海關早前接獲情報，於本周三凌晨在香港南面水界，監視一艘懷疑涉及走私活動的貨船，期間指示對方停船受查不果，最後在南丫島對開登船搜查，在3個貨櫃檢獲約3000萬支懷疑私煙，估計市值約1.4億元，應課稅值約一億元，當中約三成檢獲的私煙為「白牌煙」。行動中，海關拘捕7名船長和船員，涉案船長將被控以「輸入未列艙單貨物」罪並於今日提堂。

海關稅收罪案調查科早前鎖定一個活躍於海路走私的犯罪集團，經風險評估及深入調查後，本周三凌晨留意到一艘與該集團有關的可疑貨船現身。當時該貨船載有3個貨櫃，並趁凌晨海面能見度極低，由南丫島對開海面朝交椅洲方向進入本港。海關相信有人企圖走私大量私煙到港，隨即進行截查。

3櫃藏煙3000萬支 調查人員指出，海關發現目標船隻後，立刻分析資料，確認該船隻未有辦理相關抵港手續，待時機成熟後，立即派出兩艘高速截擊艇截查目標貨船。行動期間，貨船突然180度改變航向，回頭往香港以南水界逃走，關員加速追截，並在南丫島對開海域要求對方停航。惟對方未有依照指示，海關只好採取強行登船策略，控制目標船隻及作出搜查。

搜查期間，海關向緬甸籍船長索取載貨艙單，但是船長支吾以對，不但無法提供相關文件，亦未能說出貨櫃的資料詳情，此舉引起關員進一步懷疑，遂決定作進一步檢查。關員逐一打開船上貨櫃，揭發共檢獲約3,000萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約1.4億元，應課稅值約一億元，當場拘捕船長及其餘6名緬甸籍船員（24至55歲）。

人員續指，當中一個貨櫃載有約1,000萬支「白牌煙」，其餘兩個貨櫃則運載傳統私煙，相信俱來自東南亞地區。被捕的48歲船長將被落案控以「輸入未列艙單貨物」罪，今日在東區裁判法院提堂。

海關留意到市面上的白牌煙銷售情況開始受到控制，但仍然不排除有不法分子可能把印有香港法例法定健康警告的「白牌煙」，偽裝成已完稅香煙，並以可觀利潤招攬士多及報攤等零售商協助分銷。

自本月初至今，海關在全港各區展開代號「迅雷」行動，專門針對市內的零售私煙活動，至今已偵破43宗私煙案，拘捕39男5女（27至78歲）。