陸空巡邏打擊爆竊 6匪落網

【本報訊】暑假期間不少市民外遊，執法部門聯同政府飛行服務隊，於7月中旬展開代號「帝聯」的反爆竊行動，透過陸空兩路巡查鄉郊及偏僻密林、出動無人機搜索險要地形及山嶺、設置路障截查可疑車輛，並加強市內及鄉村地區巡邏，打擊新界北區內爆竊活動，期間以涉嫌「爆竊」及「企圖爆竊」，拘捕5男一女本地人（26至73歲）。

針對新界北鄉郊地區 據了解，被捕人當中有4人報稱無業，另兩人分別任職司機及廚師，他們涉嫌與5宗發生在屯門、元朗及落馬洲的爆竊案有關，盜去現金、音響器材、電子器材、黃金擺設及銅線等財物，總值約11萬元，其中價值最高屬一件約值3萬元的黃金擺設。初步調查顯示，賊人針對鄉郊、低密度住宅或保安設施較差的住宅及商舖犯案。

至於遇竊地點包括村屋、貨倉、商場店舖及士多等，均有類似的保安漏洞，例如附近一帶的燈光較暗、無裝置閉路電視、單位無安裝窗花或圍欄，以及欠缺穩妥門鎖或保安措施等，加上各地點均人煙稀少，賊人主要在傍晚或凌晨時分，匿藏在不顯眼位置伺機而動，待戶主出門後落手爆竊。執法部門呼籲市民在長假期間出外遊玩前，要鎖好門窗並做好防盜措施，以免蒙受損失。