東呼即應：疑偷單車心虛 南亞漢遭興師問罪

【本報訊】政府不肯退出公約、設立禁閉營，杜絕假難民來港誘因，放任治安毒瘤來港，對香港人可說是「養假難民咬心口」，亦連累本地「行得正企得正」南亞人的形象。《東呼即應》近日發現在網上流傳一段影片，有南亞人疑被指偷單車，遭物主在人海茫茫「撞得番」，並當面拍片質問。

規管電動單車慢幾拍 周街違法 其中一段在網上流傳的影片，當中一把男聲以廣東話指南亞人偷單車，該南亞人則稱「向人購買」，其後廣東話男問到「邊個賣畀你」，又問片中南亞人「我有鎖匙咁點」，疑似是南亞人偷單車「斷正」，被單車車主拍片。

早前一個執法行動亦揭發不少免遣返聲請者殺入外賣平台做「外賣仔」，當中更有人利用電動單車送外賣，做黑工之餘更涉嫌違反交通法例。不過違法使用電動可移動工具亦非假難民專利，有網片顯示有人赤膊在馬路上騎電動單車，被拍片人譏諷「冇牌但有頭盔」。港產官僚做事「慢吞吞，唔上心」，「電動單車試驗復試驗，合法進程只聞樓梯響」，導致市面上充斥這些「偷雞」人士愈發囂張，可謂難辭其咎。