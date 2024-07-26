東呼即應：假難民待遇太好 瘋狂搶灘攞着數

東呼即應揭慷港人之慨 對毒瘤中門大開 本月21日執法人員在屯門龍鼓洲發現4名南亞偷渡客，連同上月大澳5名南亞漢搶灘，南亞兵偷渡湧港已成日常。《東呼即應》到龍鼓洲實地視察，上址僻靜，採訪3小時也不見有執法人員巡邏；有街坊不時目睹不少疑似偷渡客，登岸後便乘車而去。有議員認為，有重設禁閉式難民營的需要，亦應加快酷刑聲請審理工作；有學者批評港府對假難民太好，吸引大量南亞偷渡人才，包括在原居地作奸犯科的三教九流人士。

龍鼓洲3小時未見人員巡邏 《東呼》記者到「搶灘勝地」附近視察，只見附近人煙稀少，岸邊有不少擱置的船隻。居民劉先生指，曾經有偷渡客到達後便乘車離去，執法人員亦曾到巴士站拘捕偷渡客。居民李先生亦稱曾經看過在大小磨刀洲附近有執法人員巡查。有不願出鏡受訪的市民王先生（化名）則指，偷渡客多數於夜晚偷渡，一夜便走，不會逗留，又提到之前亦有不少偷渡客在下白泥附近上岸。雖然市民指不時會有執法人員在該處巡邏，惟《東呼》記者在現場逗留的3個小時未有見到。

議員梁美芬指出，深水埗、土瓜灣、紅磡、尖沙咀等屬非法入境者作案的重災區。因為這些地區有很多少數族裔，非法入境者就混進這些群體再犯案。她表示，港府對非法入境者較為「慷慨」，讓他們可以在市區租住，政府又會提供生活費，甚至以往有法例會判斷他們是可以在本地打工，如果是「酷刑聲請者」，可能在香港還可以過上好幾年不錯的生活。她認為，政府要把合法與不合法的少數族裔分辨出來，並要加快審查，減少非法入境者逗留時間。她又提到，有關群體內亦有人希望香港設有禁閉式難民營，讓合法的少數族裔市民不會被當成偷渡客。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，現在愈來愈多南亞人士偷渡來港，是因為香港和聯合國簽了條約，讓一些聲稱受到政治迫害的人自由在香港活動，對這些偷渡人才有一定吸引力。他更指出，過去香港收留太多假難民，對真假難民的包容程度高，在南亞國家中「出名」，政府更會為政治庇護申請者的生活提供資助，吸引經濟不好的假難民鋌而走險來港，有部分可能本身在所屬國家已是作奸犯科或三教九流的人士。

學者斥不設禁閉營破壞治安 對於整個問題，他認為或是由於港府一直沒有向中央政府表達要取消和聯合國簽定的協議，取消收留假難民所致，而且政府不將假難民關在禁閉式的難民營，任由他們在社區走動，吸引更多人偷渡來港作奸犯科。

大堆南亞偷渡客從水路湧港，《東呼》亦笑指，郵輪碼頭花了82億元興建，啟用超過10年仍舊「靜英英，拍烏蠅」，乾脆改劃作「南亞兵團偷渡來港集中落腳點」，反正政府一向慷納稅人之慨，年燒十多億公帑養假難民，對南亞兵「中門大開，大愛無疆」，既不退出聯合國《禁止酷刑公約》，亦懶得重設禁閉式難民營。

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