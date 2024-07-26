醫健：職場健康：不做蚊子的「盤中飧」：職場防蚊有妙法

香港近期天氣炎熱多雨，有利蚊隻繁殖，蚊子除了對人造成滋擾外，它們亦是登革熱、日本腦炎等多種傳染病的傳播媒介。衞生防護中心今年直至7月初，已錄得37宗的登革熱個案，大家千萬不要對蚊患掉以輕心！

為保障員工健康和工作環境衞生，工作地點例如建築地盤、回收場等的負責人亦需採取防蚊措施，防蚊患於未然。而最有效的滅蚊方法是保持環境清潔、清除積水令蚊子無法孳生。

蚊子成蟲一般只需時約一星期，且整個過程均會在水中進行。因此，清除積水是滅蚊的重點。將工作地點凹凸不平的地面填平避免積水；戶外容器用蓋子蓋好或放在有遮蔽的地方，將竹棚向上的竹端塞好或包好，以免引致積水。為防止蚊蟲孳生，應最少每星期將洞穴、窪地及坑道的積水抽乾，並將經沉澱後的污水排放到雨水渠。空罐、發泡膠盒、杯、水樽等垃圾應妥善棄置於有蓋垃圾桶內，並保持溝渠暢通以防積水。經常巡視工作場所，如發現積水應盡快清除；在難以接近或消除的孳生地，適當施用對環境安全的殺幼蟲劑。

戶外工作人士亦應採取措施預防被蚊子叮咬，包括穿着淺色寬鬆長袖衫和長褲，開工前，按使用指示在衣服或皮膚上塗上含避蚊胺（DEET）成分的驅蚊劑，避免使用有香味的化妝品或護膚品。如曾被蚊叮咬，及後出現病徵，如發熱、高燒、頭痛、嘔吐、出疹、腹瀉及肚痛等，應盡快求醫。若僱員曾經到過蚊子傳播疾病流行的地區，回港後出現相關徵狀，亦應求醫並將行程細節告知醫生。

職業安全健康局

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