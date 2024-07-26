翹英教育去年全線結業 女董事涉違商品例候訊

【本報訊】開辦近27年的翹英教育（Brilliant Education）去年全線結業，至今年4月被高院頒令清盤。一名51歲公司女董事被指違反《商品說明條例》，遭起訴6項「就消費者作出構成不當地就產品接受付款的營業行為」罪，案件昨日在東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯。裁判官把案押後案件至8月20日再訊，被告獲准保釋。

被控6項不當收款罪 被告彭芷彤，51歲，報稱為公司董事。她被控於2023年7月13日至14日、19日及20日，在小西灣藍灣廣場UG55號的翹英教育店舖，就有關補習服務產品，接受消費者莫詩詠、曾美玉及梁倩芝分別10,875元、5,300元及3,150元的付款。

被告另被控於2023年7月9日、16日及24日，在鰂魚涌康怡廣場辦公大樓5樓翹英教育，及在鰂魚涌康安街18號A6-A7號舖翹英教育，作為商戶，就有關補習服務產品，接受消費者杜文達、吳礎良及陳欣宜分別12,880元、11,850元及8,800元的付款。彭在接受上述6筆付款時，沒有合理理由相信，翹英教育在收款時或指明期間內供應上述產品。案件編號：ESCC 1934/2024