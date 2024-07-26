涉濫發6000免針紙 醫生准百萬元保釋

【本報訊】醫生王秉亮涉嫌於2022年4月至6月疫情期間濫發免針紙。事隔兩年，他被控6項不誠實地意圖欺騙而取用電腦罪，案件昨在東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至8月22日再訊，以待控方預備轉介往區域法院的文件，被告准以100萬元保釋。

押後至8‧22再訊 現年61歲被告王秉亮，被控於2022年4月14日、6月2日、6月9日、以及3度於6月11日，在香港不誠實地意圖欺騙而取用電腦，即醫院管理局的電腦。控方在庭上透露，本案涉及逾6,000張免針紙。裁判官批准被告保釋，條件包括交出旅遊證件，另須交出100萬元保釋金。

翻查相關報道，被告的診所位於柴灣興華（一）邨興華廣場。港府在2022年9月27日公布，有合理理由懷疑王秉亮等私家醫生，未有恰當遵從衞生署的指引發出醫學豁免證明書，因此，將不再接納相關醫生過去發出的醫學豁免證明書作為持有人不適合接種新冠疫苗的證明，其簽發的醫生證明，在2022年10月12日起失效。案件編號：ESCC 1930/2024