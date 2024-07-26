次輪公屋申報 迄收回1600單位

【本報訊】房屋署自今年4月初展開公屋住戶第二輪資產申報計劃，向居住滿10年公屋租戶發「富戶政策」入息及資產申報表及「居住情況申報表」，涉及25萬租戶，申報期至5月31日結束。該署署長羅淑佩昨稱，新一輪申報計劃至今已有1,600個住戶主動交回或被收回單位，她指過去一段時間的措施已十分通融，打擊濫用公屋的工作不能再拖。

樂建居流標 指環球經濟影響 另外，柴灣首個私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」項目流標，房屋局局長何永賢在電台節目表示，上周五收到一間公司入標，但價錢與地政總署的底價有距離，因此不批出招標，相信流標是與整體環球經濟仍受制於高息影響有關。

對於可否調整發展商售樓需提供六五折的水平、要求一次過賣樓會否令資金流造成負擔等意見，何指當局會一籃子考慮這些意見並作檢討，而興建資助房屋的火車頭仍然是房屋署，今次流標的柴灣項目規模相對細，只有大約700個單位，因此不會影響資助房屋的供應，當局未來幾年仍可平均維持每年提供約7,000個居屋單位。