鴯鶓暫居漁護署 正尋「永久嘅家」

【本報訊】一隻疑走失的澳洲鴕鳥「鴯鶓」，於兩個月前在天水圍天影路狂奔，漁農自然護理署及愛護動物協會到場合力將其捕獲，漁護署人員將牠帶返中心善後。漁護署在社交平台發文更新鴯鶓情況，顯示牠在漁護署的動物管理中心生活，工作人員不時幫手梳毛，餵食生果，照顧其日常生活。署方表示，正聯絡夥伴動物福利機構，幫澳洲鴕鳥鴯鶓「尋找一個永久嘅家。」

兩個月前曾走失 反轉天水圍

該澳洲鴕鳥鴯鶓於5月25日在天水圍天影路與天秀路交界被發現，牠當時一度反轉天水圍，四處遊蕩，有網上片段顯示，牠在行車線奔跑；另有片段所見，牠在濕地公園路行車線上奔跑期間，一輛貨車迎頭駛至，司機立即煞車，險象環生。人員在附近兜截及經一輪搜索後，在天影路濕地公園發現鳥蹤，並通知漁護署及愛護動物協會人員到場協助。人員成功圍捕鳥隻，交由漁護署人員接走。