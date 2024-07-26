撥逾千萬資助「武林盛舞」 爆利益衝突

該篇文章提及近年政府陸續增加對盛事活動主辦方的資助，但從成效而言，政府資助很多時是「好心做壞事」。葉劉舉例指，在7月9日至14日於香港文化中心外舉行的「武林盛舞嘉年華」，邀請了3,000名來自世界各地的表演者來港演出，並且獲得1,468萬元公帑資助，接近文化藝術盛事基金的資助上限。

葉劉：審查機制存重大缺陷

但活動尚未開始則遭網媒發現，主辦機構的榮譽顧問是盛事基金委員會成員，審批過程可能涉及潛在利益衝突。葉劉指出，雖然文化體育及旅遊局回覆傳媒查詢時指所有委員都已嚴格按照既定機制作出利益申報，但局方未有明確澄清委員有否跟隨基金的申報指引，避席有關討論及投票，說法難以服眾。她又指主辦機構在傳媒向文體旅局查詢當日一度移除了官方網站上的榮譽顧問名單，做法不免讓人覺得此地無銀三百両。她又表示有演出者透露沒向主辦方收取任何費用，更有表演者指是「貼錢」演出；也有業界估計整個活動的成本只需約300萬元，質疑剩餘經費的去處，而嘉年華的經濟效益更是廣受質疑。