動漫電玩節今開鑼限網購票 展商憂人流減少

電影場景角色模型 吸引打卡谷銷情 年度盛事香港動漫電玩節又來了！「香港動漫電玩節2024」今日起一連5日在灣仔會展舉行，今年有過千件電子產品以低至3折發售，料再掀「機迷」瘋搶限定產品。不過，今年大會有新入場安排，如不設現場購票，市民需預先網上購票。有參展商預期今年生意有望增長三成，但對於今年改為網上售票，有參展商擔心造成市民不便，影響人流；加上參展商入場也要改為人面識別，有業者擔心引發私隱外洩憂慮，認為若要帶其他沒有登記的職員入場會有困難。

動漫電玩節會場內設有多個打卡位，其中一個最吸引動漫迷的包括大熱本土電影《九龍城寨》的場景模型和電影《死侍與狼人》的打卡模型。Hot Toys是其中一個每年都大受動漫迷歡迎的攤位，負責人周小姐預期今年銷售額會有三成增長，攤位今年也有預備電影精品和會場限定產品，加上電影打卡位，相信有助帶動人流。

香港重機負責人阿聰參考書展的情況，認為香港人對動漫文化的支持，相信今年銷情與去年持平，雖然現時經濟較差，但仍希望有10%至20%增長。他又指，今次推出九龍城寨場景模型，已籌備逾一年半時間，「唔希望電影完結後就收咗佢」。

人面識別系統 怕私隱外洩 羚羊動畫（國際）有限公司負責人羅小姐則預期今年毛公仔的銷售量會大增，因近期許多夾公仔機非常流行動漫毛公仔，望生意增長5%至10%。至於會否因市民外遊日本導致銷情下滑，她就不太擔心，「我哋嘅貨係香港獨有嘅，相信佢哋去日本都買唔到。」

東立出版社負責人鄭小姐則對主辦單位新增人面識別系統感不便，認為有私隱憂慮，「啲同事唔知道要畀個ID你㗎嘛，嚟到做先知要，感覺唔好囉。」又擔心改為網上售票後，市民或「摸門釘」，家庭客或難購票，令人流減少，但她對銷情仍然樂觀。