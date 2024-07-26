幸福單車指數研究 助規劃改善配套

【本報訊】踩單車有益身心健康，但港人與海外人士踩單車的習慣卻有不同，香港科技大學社會科學部在「運動科研資助計劃」的支持下，聯同本地共享單車平台及港隊單車總教練開展全港首個「幸福單車指數」研究，邀請市民在踩單車前後填寫簡短問卷，透過應用程式收集參與人士的單車騎行頻率、時長、天氣等數據，參加者每星期至少要完成兩輪問卷，在完成8個星期的問卷後，參與者需填寫另一份10分鐘關於日常行為和個人經驗的問卷，以分析踩單車和幸福感的關係。

邀市民填問卷 分析使用習慣 科大社會科學部教授易靄儀指，團隊會透過所收集的數據，分析市民在踩單車前後心情的上分別，而最後10分鐘的問卷則會較仔細分析用家的個人習慣。她期望在研究完成後，擬訂「幸福單車指數」，同時制訂地區性的單車快樂指數，讓政府在擬訂「單車友善」政策，以至規劃北部都會區及新田科技城等新發展區的交通運輸政策時，可作其中一項參考指標。而為鼓勵市民大眾積極參與研究，成功完成全部問卷的1,000名使用者，將會獲發200元超市電子現金券作為研究報酬。

本地共享單車平台LocoBike創辦人及行政總裁程俊豪表示，現時每月有5萬至6萬活躍用戶，使用習慣隨天氣、地理環境而變，例如將軍澳的用者大多用以短途代步，而沙田、大埔的用者則以長途康樂消閒為主。他續指現時香港政府對於單車的統計數字只得意外數字，今次研究除了外映使用者心情改變外，亦會分析將軍澳、大埔等不同地區使用習慣等，相信研究成果有助當局更好規劃單車配套。