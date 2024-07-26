跨部門打擊康體炒場行動 拘3人包括1外傭

涉轉售租訂網球場 用他人身份簽場 公共體育設施被「炒場」牟利的惡行禁之不絕，康樂及文化事務署、入境事務處及執法部門本月13日在灣仔區內舉行聯合打擊行動，拘捕了數個涉嫌參與炒場的人，發現有外籍家庭傭工參與。同時，行動中亦發現4宗違例個案，違例當事人已遭處罰。康文署呼籲市民切勿向炒場人士買場或購買代訂服務。

今次聯合行動主要針對灣仔區內的網球場，於維多利亞公園網球場拘捕了3名涉嫌參與炒場的人士，當中一人為外籍家庭傭工，她涉嫌轉售租訂的網球場地，以賺取報酬，行動違反了逗留條件。入境處另拘捕了一名涉嫌在無合理辯解下使用及管有他人身份證的人士。入境處正跟進調查被捕人士所涉及的入境罪行，不排除有其他涉案人士被捕。

1租用人被禁訂場360日 此外，聯合行動中還涉香港網球中心的網球場，康文署在行動中發現共4宗租用人違反康文署「康樂及體育設施使用條件」的個案，已按現有罰則懲處相關租用人，包括一宗使用他人身份簽場，違例借出個人身份證予他人簽場的租用人，已被暫時取消其預訂康樂設施資格，為期360日。

康文署重申，用場許可證不得轉讓，根據康文署「SmartPLAY使用條件」規定，用戶須妥善管理自己帳戶，不應與他人共用帳戶及向他人透露其用戶編號和密碼。如發現有SmartPLAY用戶填報失實資料或未有遵守「SmartPLAY使用條件」，康文署有權取消其用戶資格或暫停其用戶資格180日。

相關欺詐罪最高判囚14年 康文署轄下場地一直有「炒場」現象，該署亦出招防堵，包括引入實名訂場、親身簽場等，2021年時，康文署調查的個案有740宗，去年已降至177宗，但今年至6月中時卻又反彈至130宗。康文署強調，市民在SmartPLAY系統訂場及簽場時，均須作聲明承諾會在場使用該設施，並不會透過任何形式轉讓用場許可，否則可能會觸犯《盜竊罪條例》（第210章）第16（A）條欺詐罪，並有機會被檢控，一經定罪，最高可被判監禁14年。