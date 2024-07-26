醫健：醫患同行：香港與內地推動控煙的進程及展望

國務院於2016年發布《「健康中國2030」規劃綱要》，各省市積極履行建設健康中國全方位各醫療層次的改革，為2030建設健康中國的宏大目標邁進。其中，至2022年，重大疾病防治成效顯著，居民健康素養水平從10%提高到23%，人均基本公共衞生服務經費補助亦提高，以疫苗預防的傳染病發病率降至歷史低水平，重大慢性病死亡率呈下降趨勢。另外，在各省推動的健康服務不斷完善，改善及基本建立了危重孕婦和新生兒救治轉運體系，兒童青少年方面如近視控制服務上亦有所加強，老年健康與醫護結合服務也列入基本公共衞生服務等等。

新興煙草製品危害青少年 在醫藥衞生體制上，其改革亦深入推進，公立醫院綜合改革全面推開，二級以上公立醫院績效考核也全面實施；職工基本醫療保險、城鄉居民基本醫療保險政策範圍內住院費用支付比例亦維持穩定在七至八成；基本藥物數量保障提高至六百多種，由國家集中採購藥品，價格亦呈顯著下降五成多，隨着醫療衞生服務體系完善，分級診療制度建設有所推動；私營及民營健康產業亦擴大。

在公共醫療政策推展上，成果亦有目共睹，以控煙政策為例，近年調查全國吸煙人數仍超過3億人，2018年中國15歲以上人口吸煙率為26.6%，較世界比率為高。各省市不斷切實推動控煙進程，力求達到2030年，15歲以上人群吸煙率降至20%規劃綱要定下的目標。但是，電子煙等新興的煙草製品在青少年群體中的流行情況日益嚴峻，成為達成預期控煙目標的重大威脅。

根據中國疾病預防控制中心的數據顯示，截至2021年，青少年使用電子煙的比例達到16.1%，呈現上升的趨勢。電子煙含有尼古丁等有害物質，會對消化、心血管和系統等造成不利的影響，也會導致大腦的認知障礙等精神類疾病。而影響青少年使用電子煙的重要因素之一是產品中添加了不同吸引的口味，降低對煙草危害的意識，增加青少年接觸吸煙的可能性及成癮的機會。

國家於2022年5月實施的《電子煙管理辦法》對電子煙的銷售年齡限制、調味禁令、廣告等方面進行更為細化的監管，明確禁止銷售除煙草口味外的調味電子煙和可自行添加霧化物的電子煙，此措施的落地將大大減少電子煙對青少年的吸引力。目前，各地級市仍根據其實際情況推動電子煙的管控措施，大範圍推展的控煙措施仍未達標。

而香港政府於2019年修訂相關法律，明確將電子煙納入禁煙範圍，並禁止在非吸煙區吸食，最近亦提出了「新十條」控煙措施提交至立法會審議，包括禁止在排隊期間吸煙、全面禁止另類吸煙產品、禁止向未成年人提供煙草產品、持續檢視煙草稅、禁止加味煙以及引入完稅煙標籤制度等。雖然議員及各界仍對建議全面支持有所保留，但整體而言，經過政府多年來的努力，加上凝聚了大多數市民支持政府的控煙政策，香港邁向「無煙香港」的步伐應該指日可待，其控煙策略及推展方式亦可給國家及各省借鏡。

病人及醫護權益協會召集人龐朝輝醫生

病人醫護權益協進會