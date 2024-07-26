肆虐28周近年最長 冬流感高峰期完結

【本報訊】超過半年的冬季流感高峰期終於完結！最新監測數據顯示，流感確診率及入院率均跌穿基線水平，意味長達28周的高峰期正式完結。當局回顧今個高峰期數據，共錄得逾1,100宗成人個案，死亡人數比去年夏季高峰期高2.8倍，其中包括6名小童，是近年高峰期兒童死亡數字之冠。

本港流感數字於4月底至5月達到高峰，隨後確診率於5月底跌穿基線水平，但入院率則持續居高不下。

衞生防護中心最新數據顯示，上周（7月14至20日）收集共8,446個呼吸道樣本中，有436個驗出流感病毒，比率為5.16%，低於9.21%的基線水平，而公院流感入院率為每一萬人口計0.23，亦低於0.25的基線水平；同期有42宗嚴重個案，當中29人死亡。

期內796人病死 包括6童 本港於1月11日踏入冬季流感高峰期，至昨日宣布完結，為期長達28周，打破近年高峰期時長紀錄。中心披露，今次高峰期錄得1,167宗成人個案，比2017/18年冬季、2018/19年冬季、去年4月及去年夏季高峰期均要高，死亡個案則錄得796宗，比去年夏季高峰期高2.8倍，其中包括6名小童，更是自2017/18年冬季高峰期起最多。

中心指，今次流感季節持續28周，在本港並不常見，期間初期主要流行甲型H3病毒，至4月開始則轉為甲型H1病毒，綜合本地和海外經驗，相信流行病毒轉變是今次高峰期比以往長的主要原因。