胞弟臍帶血廣州運至 救港重型地貧5歲姊

統一標準評估是否合適 兒童醫院計劃10月移植 跨境臍帶血救助本港一名5歲地中海貧血症女童。兒童醫院昨日公布，從廣州接收一份臍帶血，計劃於10月為5歲女患者進行血幹細胞移植，臍帶血來自病童的胞弟，相關臍帶血庫上周取得批文後，跨境運送臍帶血到港。兒童醫院指，以往亦曾有個案將臍帶血由外地運至本港，而今次的臍帶血庫是內地7大臍帶血庫之一，有國內外認證，強調無論臍帶血來源地，均會以相同標準評估是否適合，抵港後及使用前亦會進行測試確保無虞。

重型地中海貧血患者須靠血幹細胞移植根治，而現時18歲以下病人的血幹細胞移植，必須在兒童醫院進行。據院方透露，該名5歲女童患重型β地中海貧血，得悉其胞弟於廣東省臍帶血造血幹細胞庫有保存臍帶血後，為他進行白血球抗原測試，結果與女童脗合，遂於4月底就跨境運送臍帶血聯絡庫方。據了解，今次運送臍帶血的相關費用由女童家人負責。

母懷孕時已有移植打算 女童父母向媒體表示，女童與胞弟相差約一歲，母親一開始懷孕時已打算將兒子的臍帶血讓女兒使用，直言幸好當初有此決定，今次跨境合作對其一家意義重大。

兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生卓家良則指，若重型地中海貧血患者成功完成血幹細胞移植，毋須再定期輸血。除了臍帶血，骨髓亦是血幹細胞源，而一般情況下，兄弟姐妹的血幹細胞屬首選；若患者無兄弟姐妹，則會先在紅十字會各骨髓捐贈資料庫或臍帶血庫，搜尋有否脗合的非親屬臍帶血，而現時技術可從父母抽取幹細胞進行移植，但脗合度通常只有一半，因此最後才考慮。

院方強調使用前會測試 卓又表示，相關臍帶血庫是內地7大臍帶血庫之一，有獲國內外認證，而院方有既定程序接收臍帶血，以確保質素及安全，以往亦有個案從西方國家運送臍帶血至本港，臍帶血抵港後及使用前均會進行測試。兒童醫院血液及腫瘤科服務主管鄭偉才介紹，一般建議地中海貧血患者10歲前進行血幹細胞移植，女童目前正處於「黃金時間」，計劃於10月為其進行移植，並強調無論臍帶血來自本地或境外，均用同一套標準評估是否適合病人。

廣東省臍帶血造血幹細胞庫表示，本月12日向內地海關提交臍帶血造血幹細胞出境申請，上周四順利取得批覆文件，而繼2018年運送臍帶血到瑪麗醫院後，今次是庫方第二次運送臍帶血來港。