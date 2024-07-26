3大陋習罪魁 修例增保障仍待審議 逾500地盤工友遭欠薪3000萬

【本報訊】經濟不景，建築業界拖糧、欠薪事件頻傳。香港建造業總工會昨日舉行記者會，指近日行內發生多宗欠薪事件，涉及數個私人工程地盤，受影響工友逾500人，涉及金額超過3,000多萬元。有工人代表坦言，被拖糧是「做又死、唔做又死，真係好苦！」工會則擔心工人被拖糧、欠薪情況將接踵而至，促盡快落實《建造業付款保障條例草案》，改善建造業長期出現的拖糧問題。該草案已提交立法會供審議。

香港建造業總工會理事長周思傑表示，近日多個地盤的工人被直屬僱主無理拖欠薪金3至4個月或以上，涉及數個地盤，包括日出康城12期、烏溪沙城大宿舍、東京街、淺水灣120號、金鐘夏慤道等地盤。周認為，一連串的欠薪事件反映本港建造業存在3大陋習，包括「大細糧」（即僱主或總承建商先發放部分薪水即「細糧」給工人，再由直接僱主支付餘款即「大糧」給工人）、「價低者得」及「多層分判」。

二判失蹤 三判墊支欲哭無淚 對於《建造業付款保障條例草案》未有涵蓋工人追討欠薪的部分墊支，周思傑認為條例的主要作用是有助分判商追討，但周建議，條例可增加追討的指定金額有部分需要支付工人薪金；以及涵蓋部分小型工程。周思傑又稱，現時私人市場工程量不足，令工人或有開工不足情況，近年經濟不景，政府外勞對本地工人有所影響，希望政府多開展工程以彌補私人工程量的不足。

作為工人代表的三判商明哥表示，其在寶珊道的工程款額已被拖欠近4個月，由於二判商不知所終，導致現時仍未收到應有款額，涉及約400萬元，他又稱早前已墊支一個月以出糧予工友，形容工人「做到嘔血」，現時被拖欠款額已是欲哭無淚。