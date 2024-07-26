今年工業意外已奪逾10命 強制引入「智慧工地系統」不容緩

【本報訊】建造業常見嚴重工業意外，有工會統計，今年截至5月已最少有6宗致命工業意外，若再加上6月及7月發生的多宗事故，死亡已超過10人。勞工處職業安全及健康部一份根據2022年及以前工業意外的分析指，一般工業意外的每千名工人職業傷亡致命率為0.083，但是建造業工人的意外致命率高達0.17，過去5年，建造業工人每年喪生人數有18人，2023年則因多宗大型事故增至20人。有議員建議當局強制地盤引入「智慧工地安全系統」，提高工業安全。

現時安裝可獲750萬元資助 議員田北辰昨日回應泥頭車司機被夾爆頭死亡一事指，私人地盤由去年起，已可向政府申請150萬元資助安裝「智慧工地安全系統」，再加建築訊息模擬及創新建築科技原有的600萬元資助，一共750萬元資助，但即使這麼大誘因，業界也不跟從，建議當局考慮強制安裝。

他解釋，「智慧工地安全系統」設有智能外置鏡頭監測系統，加上AI人工智能分析，每當有工人闖入機械操作範圍的時候，就會觸發實時聲音警報，甚至停止運作。他羅列多宗由2022年6月到去年的建築地盤工業意外，認為若安裝了智能系統，可減少很多不必要的傷亡事件。