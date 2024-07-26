夾困挖泥機淪三文治 孝子爆頭死雙親無依

落地企泥頭車尾 工友不察轉動機器 孝順顧家的80後泥頭車司機，昨日上午驅車進入荔景一建築地盤疑運載泥頭，期間他落車站在車尾，詎料疑有工友不察，其身後的挖泥機懷疑突然轉動，司機頭部遭機身撞擊後，被夾困於泥頭車及挖泥機之間爆頭慘死。執法人員把案件列工業意外，事故原因有待進一步調查。勞工處已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其使用涉事挖掘機；發展局已暫停涉事承建商競投工務工程的資格。

案發現場為荔崗街11號，浩景臺對開一個私人住宅地盤，擬興建兩幢住宅及社區設施，現正進行地基工程。為方便工程進行，地盤近門口位置以鋼鐵搭建一個巨型工作台。昨日上午9時許，姓潘（42歲）男子駕駛泥頭車，駛至上址疑運載泥頭，據悉泥頭車褪後駛至地盤工作台後，潘男落車走到車尾位置。期間，在泥頭車車尾的一部挖泥機懷疑突然開動，轉動機身擬把泥頭放上泥頭車車斗。

工權會：挖泥機理應有感應器 適時，背對挖泥機的潘男猝不及防，其頭部被挖泥機機身撞擊後，被夾困於機身與泥頭車之間，在場工友赫見意外，即時喝停操作挖泥機並報案求助。救援人員接報趕至，迅速救出頭部重創的潘男，惜經檢查後證實他當場身亡，遂用白布遮蓋其遺體。

執法人員經初步調查後，把案件列「工業意外」，事故原因有待進一步調查，事主死因有待驗屍後確定。事發後，潘的親友趕至地盤了解。

據了解，潘與父母居於屯門區，孝順顧家，為家庭經濟支柱，事發後家屬面臨即時經濟困難，希望進一步了解意外具體原因，以及與公司僱主商討提供協助。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，潘當時站在車尾的原因有待了解，但挖泥機理應裝有感應器，一旦感應到有物體貼近會即時停機，以避免意外發生。

接停工通知 承建商暫禁投標 發展局發言人表示，局方作為政府工務工程服務的採購方，按規管機制暫停涉事承建商競投工務工程的資格。發言人指出，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」內的承建商。局方昨日已向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程地盤平整類別的投標資格。

政府有關部門現時正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長其暫停投標資格的期限，甚至從該「認可名冊」內除名。

勞工處發言人表示，在得知意外發生後，處方已即時派員到意外現場展開調查，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其使用涉事的挖掘機，直至處方信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。