龍七公：備戰反腐並舉 軍改從何突破

自2013年十八屆三中全會以來的全面深化改革中，軍隊改革的力度與廣度堪稱是最大的，原來的四總部、七大軍區、三大院校、軍兵種等，全部進行了重組。日前舉行的二十屆三中全會，繼續以專章來部署下一步的軍改，要點包括三部分：一是完善軍隊領導管理體制機制，二是聯合作戰體系改革，三是跨軍地改革。

實際上，相關改革調整在近兩年已陸續進行，如強化聯合指揮中心功能，打造八大軍兵種新格局，國防大學和軍事科學院持續高配，軍隊大規模強力反腐等。這當中，聯合指揮中心的不斷強化是突出亮點。2016年組建之初，軍委聯合作戰指揮中心主要依託軍委聯合參謀部運行。2022年，聯指中心在軍隊各大單位序列中獨立單列，位居軍委各部委機構之後、戰區及軍兵種之前，並由上將級高官主持日常工作。聯指中心是指揮全軍重大作戰的核心中樞，不負責日常建設管理，集中精力專司打仗，以保持能夠隨時高效應對重大突發事態的能力。

傳統部隊進一步壓減 本次三中全會明確提出，「完善軍委聯合作戰指揮中心職能，健全重大安全領域指揮功能，建立同中央和國家機關協調運行機制」。這表示未來聯指中心將進一步擴權，相接更多鏈條和端口，目的是確保在戰時能夠全面調集統御強有力的戰略資源。

軍兵種布局的重構，是另一大重點。今年早些時候戰略支援番號撤銷，原有的六大軍兵種調整為陸軍、海軍、空軍、火箭軍、軍事航天部隊、信息支援部隊、網絡空間部隊、聯勤保障部隊八大軍兵種新格局，並統一由軍委直接指揮，縮短鏈路。軍兵種新格局，未來將為發展戰略威懾力量、新域新質作戰力量提供支撐，比如洲際核導彈、高超音速導彈、航母、隱形轟炸機以及太空戰、網絡戰力量等。傳統部隊則將進一步壓減優化。

在2017年軍改完成後，軍委機關和軍事院校的級別普遍降格，比如軍事科學院、國防大學正職，均從上將、正戰區級降級為中將、副戰區級。但經過幾年發展，這些崗位陸續出現高配趨勢，現任國防大學校長肖天亮、軍事科學院院長楊學軍和政委凌煥新，都高配為上將。兩大軍校的曲線升格，應是加強幹部培養培訓與智庫科研的需求，根本着眼點在於確保將領階層的忠誠度與專業能力。

跨軍地改革涉及面很廣，如軍民融合、國防動員、國防工業、軍民協同邊海防等。三中全會提出「深化國防科技工業體制改革，改進武器裝備採購制度，加強航天、軍貿等領域建設管理」。自去年以來，火箭軍以及航天軍工領域成為反腐重災區。兩任國防部長，一大批火箭軍和戰略支援部隊將領，以及航天科技、兵器工業、航天科工等多家部級軍工央企老總被查辦。彌補反腐暴露出來的漏洞短板，是改革的出發點。