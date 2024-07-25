撥亂反正：西方民主 笑話一場

美國副總統賀錦麗已取得過半數民主黨黨代表支持，肯定可於下月的黨代表大會確認為該黨的總統候選人。有民主黨高層更明言，希望可加快提名程序，讓會議更能聚焦大選議題，全力協助因總統拜登被逼宮退選，而忽然獲黃袍加身的賀錦麗造勢。言下之意，就是不容許有其他人選或黨內反對聲音出現，以免進一步打擊民主黨力求擊敗共和黨前總統特朗普的機會。

事件再次凸顯有關初選及提名制度的不民主。眾所周知，假設拜登老早就有自知之明自行退選，肯定會有更多來自全國各地的有識之士參加民主黨初選，近年民望及表現欠佳的賀錦麗未必能夠出線。民主黨自己做錯了選擇，通過黨元老加傳媒施壓，夾硬逼退經民主程序推選的拜登，然後再由不足4,000人的黨代表，而非全國超過4,500萬名登記黨員，選出由拜登與多位黨元老欽點的賀錦麗為新候選人，做法極度倉卒兒戲。以美國為首的西方國家和反華媒體，經常批評中國的黨代表與人大代表制度，以及香港經改革完善的行政長官和立法會選舉為「假民主、真篩選」，但事實證明美西方的黨內選舉制度也是笑話一場，與欽點無異。

除了今次美國民主黨臨陣換帥鬧劇，另一例子是當年英國首相約翰遜因連串醜聞被逼宮下台後，保守黨首先選出主張大幅發債及減稅的卓慧思接任。她甫上台便引發金融危機，保守黨又匆匆將其逼退，改為推舉在個多月前才落敗的辛偉誠頂上，過程中完全漠視英國廣大民眾的意願。

早前舉行的法國國民議會選舉，執政中間派聯盟為求阻止極右勢力上台，在次輪投票前倉卒與左翼聯盟達成棄保配票協定，也是未獲選民授權的亂點鴛鴦行為，最終自製了當前的憲政危機。