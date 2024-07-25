冰鑑春秋：民主黨何不先下手為強

隨着拜登退選，世界和平似乎露出曙光：俄烏戰爭在北京的積極斡旋下，雙方終於都對和平談判產生興趣；巴勒斯坦14派系簽署民族團結宣言；南海中菲取得協議進展；台海這邊，金門談判也傳出有所推進，或許可以協商先將遺體與船隻交還大陸。從這些迹象來看，彷彿拜登就是過去幾年世界頻頻發生衝突的根源，一旦他淡出舞台，阻撓和平的絆腳石消失後，和平進程便自動順利推進。

而動輒強調美國利益至上的商人特朗普，反倒由於強烈的利己色彩，讓過去在美國力挺下持續衝突的盟友感到擔憂，紛紛主動緩和戰場上的態勢，形成了一個奇怪的現象，那就是素來被視為狂人的特朗普，反倒可能成為世界重歸和平的推動者。

但對民主黨而言，情況是極端不利的，中途「換登」已給民主黨帶來重創，若民眾普遍認為特朗普上台能消弭戰爭，那更是雪上加霜，賀錦麗想要追上目前的民調落差，恐怕難上加難。但如果民主黨先下手為強呢？

澤連斯基因為深知特朗普上任後，很可能讓烏克蘭處於更不利的談判地位，所以態度鬆動，願意讓俄羅斯代表參與和談；小馬可斯也看出特朗普可能對菲律賓需索更多，主動降溫南海的爭端。民主黨若延續拜登的策略，無疑等同做球給共和黨，眼睜睜看着好處都被特朗普拿走。既然如此，賀錦麗何不乾脆先一步就敦促澤連斯基與小馬可斯，甚至施壓以色列，讓和談加速展開，在11月大選前取得初步成果，豈非對民主黨的選情更為有利？

與其死守過往的政策最後滿盤皆輸，還不如奮力扭轉形勢，和特朗普爭搶話語權！說白一點，民主黨在「換登」後其實已落入拚死一搏的窘境，倘若不能大破大立，最後一樣也是慘敗而已。