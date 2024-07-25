橫眉冷看：她能勝特朗普嗎

美國前總統特朗普在遇刺事件發生後聲望大振，建立的英雄形象亦深入人心。他本人和一眾支持者信心滿滿，以為從此以後，民意支持度會一騎絕塵，拋離任何挑戰者，但事實不然，有民調顯示，現任副總統賀錦麗的支持度是44%，比特朗普超出兩個百分點。當然，這不代表賀、特二人在明天對戰，賀錦麗就能勝出，因為美國總統選舉，勝敗關鍵是在搖擺州份，在這些州份，特朗普至今仍有少許領先優勢。不過，正如本欄早前強調，若以為特朗普遇刺不死，他往後便躺着也能贏，那是言之尚早。

很多人會感到納罕，賀錦麗擔任副總統3年多以來，政績乏善足陳。反觀特朗普，遇刺事件後聲望如日中天，緣何民調會顯示賀、特二人的支持度，竟然是在伯仲之間，甚至賀錦麗還能稍微領先？

大家必須明白，特朗普素來與別不同，支持和反對他的人，愛憎都十分明顯，不喜歡他的，幾乎會將他視為魔鬼，就算不能除之而後快，最少也會竭盡所能，阻止對方取得成功。故日前筆者已經指出，遇刺事件固然會刺激起特朗普的聲望，但也會讓「反侵」分子傾巢而出，阻止他重掌白宮。在正常情況下，這些「反侵」之人未必會支持賀錦麗，甚至會批評她政績差劣，但如今是非常時期，很多人會覺得，不論由誰出選，只要對方有眼耳口鼻，又能夠團結「反侵」力量便行。正是這個原因，使賀錦麗也被推上了第一線。

我一直在說，射向特朗普的一槍，開得太早了，如今距離正式選舉尚有3個多月。民主黨來一招陣前易帥，已經成功將觀眾的眼球，從遇刺案中搶奪過來。特朗普的新聞價值被淡化，聲勢也可能會逐步下滑。