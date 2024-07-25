筆下風雲：賀錦麗蜜月期不會長

現任副總統賀錦麗篤定獲得民主黨足夠提名，頂替拜登競選下屆總統大位，親民主黨的傳媒亦開始造勢，美化賀錦麗之餘，甚至指民調顯示其支持度超越特朗普。是耶非耶？

民調可以參考，但不能盡信。賀錦麗一直在拜登政府表現乏善可陳，不過擔任花瓶角色，就連拜登指派她處理邊境難民問題，她也搞得一塌糊塗，以致多次被共和黨出任州長的州份，以旅遊巴大批大批的將難民送到其官邸外。最經典的一次，是俄烏戰爭爆發不久，她被問及美國會否接收更多烏克蘭難民時，突然失控爆笑，引起外界側目。特朗普亦以其「笑容」攻擊她，稱她為「狂笑賀錦麗」。

當然，人身攻擊過了火位便會失分，尤其對方還是女性。但無可否認的是，成也女性敗也女性，性別很可能就是賀錦麗勝選的絆腳石。美國口說人權平等，實際充滿歧視，過去還會以滿口仁義道德來當遮羞布，但特朗普上台後連遮羞布都拿掉，直言不諱白人至上。賀錦麗不但是女性，還有非裔和印度裔血統。盎格魯撒克遜人的傲慢和自大基因，會否排斥這樣一位女性當總統，想也想得到。

再講，特朗普當年的對手是克林頓老婆希拉妮，其政治履歷肯定比賀錦麗亮眼，她除了當過第一夫人，亦曾經是國務卿和參議員。她競逐大選時，民調一直領先，甚至選舉得票也比特朗普多出逾200萬張，但選舉人票最終不及特朗普而飲恨。同樣歷史在2000年總統選舉中也有出現，民主黨候選人戈爾在全國的得票，比共和黨候選人喬治布殊多出55萬張，卻未能當選總統。

現在是賀錦麗的蜜月期，傳媒為了造勢，民主黨為了團結，自當吹捧一番。只是蜜月期不會長，且看共和黨如何出招。