強詞有理：中美的分別

近日中國主導的兩場外交活動備受國際社會關注，一是巴勒斯坦法塔赫和哈馬斯等14個派別的代表齊聚北京，共同商談和解之道，最後簽署了旨在結束分裂的《北京宣言》；二是烏克蘭外交部長庫列巴應邀訪華，這是俄烏戰爭爆發後的首訪，而且一待就是4天，顯然也是尋求和平之旅。兩場外交活動都具有重大意義，前者爭取解決中東亂局，後者希望結束俄烏戰爭。這就是中美兩國的最大分別：中國勸和促談，美國拱火澆油；中國是和平建設者，美國是和平破壞者。

法塔赫和哈馬斯的恩怨由來已久，外界的印象是一個溫和，一個激進，互不妥協，互不相容，導致巴勒斯坦內部四分五裂。其實一切都是美國在搞鬼，先收買法塔赫，再孤立哈馬斯，目的就是為了分散巴勒斯坦內部力量，讓以色列各個擊破。這輪以巴戰爭爆發以來，法塔赫一直袖手旁觀，坐視同胞被屠戮，後來才驚覺以國不只是針對哈馬斯，而是要把所有巴勒斯坦人趕盡殺絕。面對唇亡齒寒的威脅，法塔赫和哈馬斯終於坐在一起，尋求巴勒斯坦內部和解團結，共同對付以國的威脅。

在此之前，美國也曾主導以色列與法塔赫舉行會談，結果自然是不歡而散。美國嚴重偏袒以色列，毫無公平公正可言，根本不可能達成和解。反觀中國一出面即成功，促成巴勒斯坦14個派別坐在一起已經很不容易，共同簽署《北京宣言》更是一件了不起的大事。去年中國成功斡旋沙特和伊朗和解，這次成功化解法塔赫和哈馬斯的恩怨，既展示了中國勸和促談的誠意，更彰顯了中國的實力和影響力。

法塔赫代表有感而發：「中國是一道光，所做的努力在國際舞台上是罕見的。」這不是擦鞋，而是事實，中國推動和平不遺餘力，有目共睹，尤其是相對於美國到處煽風點火，勸和促談的中國確實是一道光。

人同此心，心同此理，烏克蘭外長庫列巴訪華也是奔着和平的目的。之前烏方一直拒絕談判，連和平峰會也不讓俄羅斯參與，如今眼見特朗普極可能再度入主白宮，美國援烏政策隨時變卦，基輔當局不得不另尋出路。甚麼出路？唯一選擇就是坐下來談判，爭取早日結束戰爭。而要坐下來談判，美國是靠不住的，只有中國才能主持公道，這也正是中美國際影響力此長彼消的根本原因。