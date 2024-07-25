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撬閘毀鎖 珠寶店金器安然
【本報訊】昨日上午9時許，荃灣川龍街30號地下一珠寶店職員報案，指他返回開舖時，赫見店舖電閘掣箱及地鎖被撬毀，懷疑遭賊人潛入爆竊。
執法人員接報到場，初步發現店內飾櫃及櫥窗完好無缺，金器飾物井然有條，沒有被搜掠的痕迹，遂與店舖負責人確認有否損失，案件暫列「企圖爆竊」，暫未有人被捕。
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