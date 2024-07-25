分身家困局 縱火殺妻圖一鑊熟 夫留遺書稱報復

正辦離婚關係曳 女死男昏迷 昨日下午，港島西半山旭龢道一豪宅起火，消防趕至爆開用多把鎖反鎖的大門，在單位內救出昏迷的夫婦，女戶主3級燒傷，送院後不治，男戶主二級燒傷，經搶救後留醫深切治療部。執法人員尋獲男戶主遺書，初步得悉涉事夫婦正進行離婚程序，有人生意不景下遭逢婚變且被要求分身家而向妻子報復，不排除在家縱火擬一鑊熟，案件列「謀殺」、「企圖自殺」及「縱火」，女戶主死因有待驗屍確認。

現場旭龢道10號清暉大廈一樓上單位，昨日下午近1時，上址突然冒煙起火，多名住戶赫見發生火警，遂慌忙報案求助。消防接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢撲熄，同時分別在單位廁所及客廳，救出姓李（66歲）男戶主及其姓竇（57歲）妻子。惟他們獲救時已經昏迷，沒有呼吸和脈搏，女戶主全身熏黑及3級燒傷，男戶主則二級燒傷，經救護車急送瑪麗醫院搶救後，女戶主於下午1時41分被證實死亡，男戶主在深切治療病房留醫。火警期間，大廈約30名住戶自行疏散到地下暫避，兩名消防員報稱不適需送院治理，其中一人更需戴上氧氣罩協助呼吸。

半山單位嚴重焚毀 檢助燃劑 據了解，李男為玩具商人，竇婦是家庭主婦，兩人結婚多年，惟近年關係欠佳，並已有一段時間分房睡覺。疫情後，竇婦向丈夫發離婚律師信並要求分身家，李男疑因生意沒有起色且受婚變打擊，不排除因此壓力爆煲擬一鑊熟。火警發生時，涉事單位大門被3把鎖反鎖，增加消防破門難度。竇婦被發現躺臥客廳近大門位置，頭向大門、臉部朝天且全身熏黑，李男則被發現坐在洗手間。初步調查相信是客廳起火，最大火勢是近客廳的一張按摩椅，火警後涉事單位嚴重焚毀和熏黑，並且檢獲懷疑助燃劑。

此外，李男沒有情緒病，竇婦過去有看精神科，二人與年約30歲的兒子同住。昨日早上兒子出門時，未見二人有任何異樣。執法人員在李男的睡房尋獲遺書，內容透露夫妻關係有問題，有人聲稱要報復妻子。至於竇婦是焗死、又或其他原因導致死亡，需待法醫和政府化驗所人員作進一步調查及確認。人員經初步調查後，把案件列「謀殺」、「企圖自殺」及「縱火」處理。

消防處表示，事件中出動57人、9輛消防車及5輛救護車，經初步調查後，相信起火原因有可疑。涉事單位客廳面積約15米乘18米，由於大門非常堅固且屋內濃煙密布，俱增加了消防爆門及救援難度。