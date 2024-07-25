流動武器庫遇查 揭停牌黑漢毒駕

檢10牛肉刀防滑手套 女友同被捕 本周二上午，執法部門人員巡經青衣青葵公路，期間透過自動車牌識別系統，揭發一輛私家車的行車證過期，遂截停該車調查，結果在車內檢獲10把牛肉刀，並揭發車內一對80後情侶，涉嫌「停牌期間駕駛」、「毒後駕駛」及「藏毒」等8宗罪，遂把他們拘捕扣查。初步調查顯示，涉案私家車為黑幫流動武器庫，相信行動已阻止一場腥風血雨。

本周二上午8時40分，新界南總區執法人員在青葵公路巡邏，期間透過自動車牌識別系統，偵測到一輛私家車的行車證過期，遂截停該車輛搜查。當時，私家車有一名男司機和一名女乘客，人員經搜查後，在車尾箱檢獲10把牛肉刀、10件黑色外套和7對防滑手套，另於車內檢獲兩張屬於他人的銀行卡，並從該名女乘客身上檢獲小量懷疑俗稱K仔的氯胺酮；至於涉事男司機正被停牌，且未能通過毒駕測試。

初步調查顯示，人員相信該輛私家車為黑幫的流動武器庫，用以組織及策劃襲擊行動，隨即以涉嫌「管有攻擊性武器」、「盜竊」、「藏毒」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「毒後駕駛」及「拒絕提供血液樣本以作化驗」，拘捕涉案的姓李男子及姓歐女子（俱38歲），相信行動已拘捕本地黑幫的活躍成員，並且制止一場黑幫械鬥。被捕人士為情侶關係，俱有案底，他們已被帶走調查。

巡邏用自動車牌識別系統 人員指出，執法部門於2022年引入最新的自動車牌識別系統，以新界南總區而言，大部分執法車輛已安裝類似系統，24小時進行巡邏執法。期間，執法車輛前後的掃描系統會對駛經車輛進行掃描，識別出有問題的車輛，例如未獲發牌、登記車主被取消駕駛資格或有未執行的法庭拘捕令等。過去3個月，人員在新界南掃描超過11萬輛汽車，拘捕72名違例駕駛人士。