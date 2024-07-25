多班來往台灣香港客機受影響

【本報訊】超強颱風「格美」的暴風圈，於昨日上午已覆蓋大部分台灣東半部地區，預計深夜在台灣中北部登陸。除金門外，全台其餘21縣市昨日亦停工停課。大陸氣象部門則預料，格美將於今日下午到晚間在福建福鼎到晉江一帶沿海登陸，然後深入內陸北上，強度逐漸減弱。

據台灣氣象署觀測，至昨日清晨6時，格美中心位於宜蘭東南方約240公里處，以時速16公里向西北移動。受颱風及其外圍環流影響，台灣多地昨日有局部大豪雨或超大豪雨。台灣民航局預料，昨日291架次境內外航班取消或改期。

其中長榮航空昨日至今日往返桃園機場航班，預計取消65班、提早起飛11班、延遲抵達17班。

昨日下午高雄小港往返福岡、仁川、香港及澳門共8航班取消。

台昨取消改期291架次航班 中華航空取消桃園飛往香港的CI921航班，高雄往返香港的CI935、CI936。星宇航空昨取消台北往返香港的JX235、JX236、以及台北往返澳門的JX205、JX206。國泰取消至少12班台北來往香港以及台北來往澳門航班，香港快運取消至少10班台北來往香港、高雄來往香港航班。