強颱逼近天氣酷熱 或掛1號波

【本報訊】超強颱風「格美」路徑略移，並於昨晚進入本港800公里範圍，天文台稱會視乎距離、環流影響及本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號或一號戒備信號。受格美的外圍下沉氣流影響，本港昨日天氣酷熱，昨午大部分地區的氣溫上升至攝氏34度左右，跑馬地更一度高達攝氏35.5度。此外，內地鐵路單位通報，今日部分來往高鐵西九龍站至深圳北站、廈門及福州站的車次取消。

天文台昨午預測，格美會在昨晚進入本港800公里範圍內，今日登陸福建前與香港保持超過約600公里的距離，同時南海北部的西南氣流會轉趨活躍，今日稍後及明日初時本港離岸及高地間中吹強風。天文台表示，會視乎本港與格美的距離、會否受其環流影響，以及本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號或一號戒備信號。

受格美的外圍下沉氣流影響，本港昨日天氣酷熱，昨午本港大部分地區的氣溫上升至攝氏34度左右。分區氣溫顯示，跑馬地一度高達攝氏35.5度，另外多個地區錄得超過攝氏34度，包括黃大仙、黃竹坑、西貢、上水和打鼓嶺等。天文台預測，本港今日天氣仍然酷熱，部分地區氣溫達攝氏35度或以上，高溫亦可能在今日稍後觸發雷雨，明日及周末沿岸地區驟雨增多及有幾陣狂風雷暴。

西九龍往來內地高鐵 今部分取消 此外，運輸署公布，接獲內地鐵路單位通報，由於預期天氣情況惡劣，今日部分來往西九龍站及內地的高鐵列車車次取消或更改目的地。取消的車次中，包括由西九龍站出發前往深圳北站的G5612、前往廈門站的G3004、G3006、G3008，及前往福州站的G3002。而前往西九龍站的列車中，深圳北站的G5609、廈門站的G3003、G3005，G3007，及福州站的G3001等車次取消。另外，更改目的地的車次則為G6391（始發站更改為潮汕站），及G6392（終到站更改為潮汕站）。