港鐵測試氫能輕鐵 最快今年研究

【本報訊】為配合政府的《香港氫能發展策略》，港鐵早前宣布，將進行以氫氣為燃料及非載客形式的輕鐵列車研究項目。有鐵路資訊社交平台專頁表示，上月底到港的氫能輕鐵列車，前晚首度離開輕鐵車廠，在屯門區內進行測試，途經建安、銀圍、鳴琴及青山村。港鐵回覆本報查詢時指，有關研究仍處於驗收階段，待得到政府審批後，最快於今年內進行。

處驗收階段 早前駛離廠 社交平台專頁Riders的貼文指，上月底到港的3卡低地台氫能輕鐵列車，前晚由兩架第5期輕鐵列車牽引，由輕鐵車廠經建安前往銀圍，再經鳴琴、青山村返回車廠，進行動態界限測試。在上述測試車列後，另有兩架第5期輕鐵列車跟隨，為緊急時進行列車救援作預備。據了解，氫能列車的測試，會配合夜間非行車時段及相關研究計劃，並非每晚均進行試車。

貼文又提到，氫能列車在到達測試正式起點銀圍站時，其車門下方車身已有多粒測試用發泡膠粒損毀，而膠粒殘骸亦於龍門站兆康方向軌道及河田站等多處軌旁被發現。貼文分析指，膠粒是被車站的空隙填充膠條刮爛，認為港鐵在開展正式行車測試前，仍須對氫能列車進行調校，或稍為調整測試路線上相關設備的位置。

港鐵以氫氣為燃料及以非載客形式的輕鐵列車研究項目，屬環境及生態局原則上同意的14個試驗項目之一。港鐵指，列車現正於車廠及非行車時間，於路面進行一系列不涉及氫能的相關驗收程序，待得到政府有關氫能運作的審批後，預計於本年內進行研究，透過在路面行駛收集數據，評估氫能作為港鐵網絡潔淨能源選擇的應用可行性和潛力。