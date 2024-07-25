東呼即應：高級餐廳寄生蟲奉客 被追問竟懶答

【本報訊】很多香港人愛吃壽司、刺身，但美食背後很可能暗藏病毒及寄生蟲。近日有港人在社交網站發文，指本月12日在中環一間Omakase名店食晚餐，驚見鮟鱇魚肝內有一條長約3至4厘米的寄生蟲，事主形容當時寄生蟲翹着筷子，她還以為是蘿蔔絲。

2人盛惠4268元 店方終道歉 事主又指曾3次禮貌地向店員反映，但對方完全無解釋，只推說等待廚房回覆，到最後事主結帳後廚房方面回覆竟然是「今天很忙」。翌日餐廳向食客道歉，提出退款並希望食客刪文。

這頓晚餐兩人盛惠4,268元，店方的回應惹事主生氣，事主在貼文中形容「非常差的用餐體驗」、「如果可以 我會給他們零分」。這件事引起外界熱烈討論，有網民說「離晒譜」、「核突」，亦有人說花錢去食蟲，即日來回東京，吃一頓真正的Omakase沒那麼生氣。

時至本月13日，事主更新貼文，指餐廳已經聯絡事主並道歉，承諾會再培訓好員工，願意退回晚餐費用，同時提出希望食客刪除貼文，給他們改過的機會。事主表明，當時沒有即時上報食環署，還給他們一餐晚飯的時間回覆，已經是給他們很大的機會，另外事主拒絕接受餐廳退款，亦沒有打算刪貼文，只希望提醒飲食業界，好好珍惜仍然願意留在港消費的客人，「唔好當我哋係傻豬豬咁樣呃」。