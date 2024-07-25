落馬洲河套首用全跨度橋樑吊裝

【本報訊】不少工程普遍使用預製組件，但落馬洲河套地區發展第一期工程首次採用創新的全跨度橋樑吊裝方法，首節段全跨度橋樑已於今年2月2日順利完成吊裝。有議員表示，新技術大幅減少粉嶺公路和青山公路上的臨時交通安排和道路封閉，從而減少對當地社區和道路使用者的影響。

減少封路 降工作風險

立法會環境事務委員會主席劉國勳昨日在社交平台指，工程項目首用全跨度橋樑吊裝方法，即在現場附近的空地先組裝橋樑預製組件，再用自行式模塊運輸車，將組裝好的整段橋樑運到現場一次過吊裝。劉認為新技術可大幅減少粉嶺公路和青山公路上的臨時交通安排和道路封閉，並減低高處作業及夜間進行吊裝工作的風險。他指，工程團隊亦展示如何使用手持三維掃描儀結合建築訊息模擬（BIM），優化設計和輔助施工流程，期待更多創新技術未來能夠應用於發展工程中。