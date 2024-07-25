議員倡盛事推「粉絲經濟」 明星吸客

【本報訊】10多位立法會議員昨日向政府提交《施政報告》建議，多名議員提到如何刺激本港經濟。其中楊永杰建議把盛事經濟進一步提升為「粉絲經濟」，增撥資源邀請體壇或國際歌影視明星來港表演或作賽，料可吸引旅客來港，帶動就業機會。

籲套票鼓勵留港過夜 楊永杰認為發展旅遊業會惠及基層，而本港近來舉行一連串的盛事活動，無論體育、演唱會、電影等，其實都可歸納為粉絲經濟，建議透過包裝和宣傳以延長盛事的效益，並推出酒店加高鐵等套票優惠，鼓勵旅客留港過夜。另外，本港聯同內地不同的碼頭和港口，一起競爭不同的國際航線，共同打造「郵輪經濟」，落實無處不旅遊。

議員林素蔚指曾幾何時，香港的歌影視紅星備受內地、東南亞甚至歐美國家的尊崇。她提議打造「香港影城」，設觀光車載客遊覽當年的港產電影場景，並設立包括張國榮、李小龍等巨星的作品陳列館，宣揚香港的歌影文化。議員劉智鵬亦指香港有許多舊事物具有吸引力，特別是飲食文化，建議藉住「無處不非遺」來推動無處不旅遊。不過政府在推動旅遊的同時要注重市容，讓訪港旅客留下好印象。他又表示香港要發揮國際教育樞紐的優勢，宜充當超級中介的角色，協助內地學生來港或海外升學，或者協助海外學生到內地升學。

至於近期成為談論熱點的低空經濟，議員陳紹雄認為本港必須同灣區城市合作。他說明白政府對無人機意外風險的憂慮，其實內地有相關研究和制訂設備以圖減低意外，香港亦可在低空經濟產業中發揮風險預案和評估的作用。在發展氫能經濟方面，香港雖缺乏生產基地，但可同內地的相關產業鏈合作，提供綠氫的制訂和標準和認證。另外，亦可利用本港有許多水塘的條件，考慮湖面浮式光伏以製造綠氫。