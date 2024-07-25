團體憂南大嶼假保育 發展打卡式旅遊

【本報訊】政府計劃在南大嶼發展生態康樂走廊，擬在長沙、貝澳、水口及石壁興建休閒、康樂等設施。土木工程拓展署5月提出相關建議，並展開兩個月諮詢，多個保育團體昨質疑諮詢立場偏頗，時間不足，斥政府以保育之名，發展「樂園打卡式旅遊」為實，擔心計劃會嚴重破壞南大嶼生態。他們聯同當區居民提出建議，促請政府尊重當區文化及生態，制訂保育政策，並保障當區居民原有的產業。由於土拓處提出的建議諮詢期將於本月28日屆滿，團體會發起網上聯署，呼籲市民提出意見。

消費文化生態毀特色 守護大嶼聯盟（聯盟）昨聯同本土研究社、香港海豚保育學會、南大嶼水牛學會及3名大嶼山街坊舉行記者會，聯盟成員謝世傑指，政府發展所謂的「無處不旅遊」，其實是無處不「樂園打卡式」旅遊。遊客就算到南大嶼遊玩亦只會「消費」當地文化、生態，而非作深度遊。一旦南大嶼加設相關設施吸客後，大嶼山特色將不復再，形容計劃是一條「不歸路」。

本土研究社陳劍青亦認為有人扭曲「無處不旅遊」原意。他說，概念原意應該並非政府現時所做，不是「每一處，甚至連你屋企都要發展旅遊」，質政府連生態區亦要發展旅遊的做法。而就發展局局長甯漢豪提到，南大嶼或會引入北都的「片區模式」，在該處為發展商提供土地興建「生態度假屋」。陳坦言，據他了解，「度假屋」等同酒店，政府只是利用新開發模式，繞過現有賣地程序和公眾參與部分，直接賣地；又指該模式就連北都亦未實行就引進第二區，是不負責任的做法。