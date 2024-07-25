商場非法集結 20歲仔還押候判

【本報訊】2020年6月30日《港區國安法》生效前夕，有網民於觀塘apm商場發起「和你Sing」活動，多人在商場被捕。事隔4年後，一名疑涉事的20歲男學生於本月被落案起訴一項參與非法集結罪。案件昨在觀塘裁判法院再提訊，被告承認控罪。裁判官下令被告須還押至8月12日判刑，期間為他索取更生中心、勞教中心及教導所報告。

20歲被告李君濓，報稱是學生。控罪指，被告於2020年6月30日，在觀塘道apm內與蔣焯生、黃楚婷、張仲綸及連同其他身份不詳的人，參與屬非法集結的集結。

4年前踢保 本月返港再被捕 據同意案情指，案發當日傍晚6時許，逾100名示威者在商場聚集，他們叫喊政治口號，呼籲市民參與翌日的遊行活動。執法人員之後進入商場，要求他們離開。有執法人員見被告展示寫有「香港獨立」的旗幟。被告當場被捕，警誡下保持緘默。同年12月，被告「踢保」，拒絕執法部門保釋。

直至今年7月15日，被告返港後重新被捕及被落案起訴。翌日被告被帶上法庭應訊，且還押至今。案件編號：KTCC 1380/2024